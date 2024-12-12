«Там их штук 10»: стая собак напала на ребенка в Лахденпохском районе

Местная жительница едва смогла защитить девочку от беды.

Сегодня в 8 часов утра стая собак напала на ребенка в Лахденпохье. Об этом сообщили в паблике ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!.

Девочка шла в школу с улицы Бусалова. Свора собак накинулась на нее. Ребенок испытал сильный шок.

«Она сильно испугалась, кричала и плакала. Она бросила рюкзак, хотела убежать от собак, но я успела подбежать к ребенку, обнять ее и отогнать собак, девочку проводила ближе к школе. Имя и фамилию девочка не смогла сказать, сказала только спасибо. Люди, будьте, пожалуйста оккуратнее, отпускайте детей одних, там собак штук десять. Место их обитания — бывшая лаборатория, напротив здания ЛМФЦ», — сообщила женщина, спасшая ребенка.

Ранее сообщали, что собаки напали на ребенка в Пудожском районе.