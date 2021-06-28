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Таможенники Карелии не дали вывезти в Финляндию компоненты взрывчатки

Новости. Общество
14:47, 28 Июня 2021
фото: © пресс-служба Карельской таможни

Сбой в программе едва не привел к вывозу 7 тонн незадекларированных компонентов взрывчатки в Финляндию, сообщили в Карельской таможне.

Предприятие, которое производит взрывчатку для горной промышленности, заявило к вывозу, 1 000 тонн «эмульсионного взрывчатого вещества». Сами по себе данные компоненты не являются взрывоопасными, и становятся взрывчатым веществом после проведения спецподготовки в месте проведения работ.

Согласно учтенным Карельской таможней данным, к моменту последней поставки, организацией уже было вывезено 983,5 тонны товара. Доступный для вывоза остаток по декларации составлял 16,5 тонн. Но в ходе таможенного контроля последней поставки было выявлено, что в машине предприятия перевозили 23,5 тонны компонентов взрывчатки – на 7 тонн больше, чем было заявлено в декларации. Машину с товаром не пропустили через границу.

Позже выяснилось, что в программе на предприятии произошел сбой, в связи с чем была сформирована товарная партия, превысившая задекларированный объем. После формирования нового пакета документов компоненты для взрывчатки в тот же день были вывезены на территорию Финляндии.

В отношении предприятия Карельская таможня возбудила дело об административном правонарушении. Штраф для предприятия составил 182 тысячи рублей.

– Даже в случаях программных сбоев, ошибок в декларациях на товары, организация несет административную ответственность за допущенные нарушения, – напоминает Антон Колодин, начальник таможенного поста МАПП Люття. 

Ранее таможенники с полицейскими обнаружили в магазинах Карелии поддельные игрушки.

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Комментарии

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