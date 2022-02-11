Таможенники обнаружили партию контрафактного парфюма в торговом центре в Петрозаводске

Более 100 упаковок с нелегальной парфюмерией изъято из торгового оборота в Петрозаводске, сообщили в Карельской таможне.

Таможенники, осуществляющие контроль за реализацией на внутреннем рынке товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, провели торговые площади одного из универмагов столицы Карелии. В результате были обнаружены 102 упаковки с парфюмом. На товаре отсутствовала маркировка средствами идентификации, также не было информации о товаре на русском языке.

Документы, в том числе декларации соответствия на реализуемую парфюмерную продукцию, предприниматель – владелец товара, представить не смог.

Контрафактный парфюм был изъят из торгового оборота. Материалы проведенного таможенного контроля направлены в Роспотребнадзор.

Теперь торговцам нелегального парфюма грозит штраф и конфискация товара, который подлежит уничтожению.

Ранее таможенники обнаружили в Петрозаводске нелегальные сигареты на 5 млн рублей.