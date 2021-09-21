Таможенники в Карелии остановили на границе жительницу Швеции с финской клубникой

На границе в Вяртсиля таможенники встали на пути жительницы Швеции, ввозившей в Карелию саженцы клубники без документов, сообщили в Россельхознадзоре республики.

Североморское управление Россельхознадзора получило информацию от таможенной службы о нарушении в пункте пропуска Вяртсиля: там гражданка России, проживающая в Швеции, ввозила с собой на родину 12 саженцев клубники в грунте. При этом фитосанитарного сертификата, который обязан сопровождать любой семенной и посадочный материал, у владелицы саженцев не было.

В результате женщина вернула саженцы клубники обратно в Финляндию.

Жительницу Швеции привлекли к административной ответственности, за нарушение ей пришлось заплатить штраф в размере 300 рублей.