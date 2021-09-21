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Таможенники в Карелии остановили на границе жительницу Швеции с финской клубникой

Новости. Общество
10:50, 27 Сентября 2021
фото: © uriston.com

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На границе в Вяртсиля таможенники встали на пути жительницы Швеции, ввозившей в Карелию саженцы клубники без документов, сообщили в Россельхознадзоре республики.

Североморское управление Россельхознадзора получило информацию от таможенной службы о нарушении в пункте пропуска Вяртсиля: там гражданка России, проживающая в Швеции, ввозила с собой на родину 12 саженцев клубники в грунте. При этом фитосанитарного сертификата, который обязан сопровождать любой семенной и посадочный материал, у владелицы саженцев не было.

В результате женщина вернула саженцы клубники обратно в Финляндию.

Жительницу Швеции привлекли к административной ответственности, за нарушение ей пришлось заплатить штраф в размере 300 рублей.

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Комментарии

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Гриша
2021-09-27 11:13:44
Шах и мат западным партнерам :)
Leopol'd
2021-09-27 10:57:11
Таможня уже закупила спецоборудование, чтобы сбивать в воздухе семена иностранных растений, пересекающих границу РФ по воздуху, без документов?
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