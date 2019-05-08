В честь Дня Победы в Петрозаводске помыли танк

Коммунальные службы украшают улицы, высаживают цветы и приводят в порядок городские монументы, сообщили в администрации Петрозаводска.

В преддверии Дня Победы в Петрозаводске вывешены флаги и установлены декоративные консоли, посвящённые предстоящему празднику. В этом году новые украшения появились на проспекте Карла Маркса, тематические конструкции смонтированы на улицах Гоголя, Герцена и проспекте Ленина.

В честь 9 мая станут ярче и городские клумбы: работники комбината благоустройства уже высадили цветы у монумента на Бульваре Победы, у мемориала "Вечный огонь" и на проспекте Ленина. Всего в рамках муниципального контракта в цветниках будут размещены 7 тысяч единиц рассады, выращенной к празднику Победы в Великой Отечественной войне.

Приведены в порядок все памятники и места воинской славы в Петрозаводске. За помощь в этой большой работе администрация столицы Карелии благодарит сотрудников пожарно-спасательной части №4 по охране гПетрозаводска 1-го Федерального пожарного отряда по РК. Пожарные отмыли от пыли и грязи, накопившейся за год, исторический памятник - танк Т-34, установленный на Первомайском проспекте в честь воинов-освободителей Петрозаводска, мемориальный комплекс "Чёрный тюльпан" и памятный знак "Сулажгорские высоты".

Очисткой монумента "Победа" в районе Октябрьского проспекта сегодня занимается Городской комбинат благоустройства, осуществляющий весеннюю мойку памятников. Завершены ремонтные работы у Военно-мемориального комплекса Карельского фронта "Аллея памяти и славы": подрядчик, который выполнял реконструкцию мемориала, оперативно устранил повреждения, вызванные сезонным провалом почвы.