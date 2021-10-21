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Танцоры из Петрозаводска достойно дебютировали на Чемпионате мира в Нидерландах

Новости. Спорт
18:00, 21 Октября 2021
фото: © Паблик ВК «Спорт - норма жизни Карелия»

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Карельские спортсмены Павел Карпов и Даниэлла Скобельцева приняли участие в Чемпионате мира по танцевальному спорту в Нидерландах.

По сообщению Министерства образования и спорта, танцевальная пара из Петрозаводска в возрастной категории Молодежь-2 (возраст: 18-21 год) вошла в топ-24 лучших пар мира. Павел Карпов и Даниэлла Скобельцева заняли 21 место в соревновании, в котором участвовали 86 танцоров в европейской программе.

В министерстве отметили, что от России в этой категории выступали восемь танцевальных дуэтов.

Чемпионат Мира стал для Павла и Даниэллы дебютом во Всемирной Федерации танцевального спорта (WDSF).

Ранее танцоры из Петрозаводска взяли «Кубок империи».

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Комментарии

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Кир
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Бабенка
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