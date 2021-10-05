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Танцоры из Петрозаводска взяли «Кубок империи»

Новости. Спорт
18:00, 05 Октября 2021
фото: © Паблик ВК «Спорт - норма жизни Карелия»

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Танцевальные дуэты из столицы Карелии достойно выступили на Всероссийских соревнованиях «Кубок империи – 2021» в Москве, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

В турнире приняли участие 734 сильнейшие спортивные пары из 53 регионов России. По итогам соревнований танцоры из Петрозаводска завоевали сразу несколько наград.

Так, Алексей Майоров и Вера Маркова завоевали золото по европейской программе и бронзу в своей возрастной категории по латиноамериканской программе.

Даниил Никитин и Милана Хайгонен стали серебряными призерами в открытом классе, европейская программа.

Дмитрий Нелединский и Александра Каблова стали финалистами Всероссийских соревнований в двух программах, подтвердив тем самым свой статус финалистов России.

Глеб Кузин и Надежда Люббе завоевали бронзу в латиноамериканской программе и заняли 5 место в европейской программе в своем классе и возрастной категории.

Леонид Пахомов и Арина Гулиева – финалисты соревнований по европейской и латиноамериканской программам в своем классе.

Всеволод Клименок и Анастасия Редькина стали финалистами в своем классе в латиноамериканской программе.

Впереди у наших спортсменов «Открытый Чемпионат России», который пройдет с 18 по 24 октября в Москве.

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