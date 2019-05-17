Танцоры из Петрозаводска успешно выступили на соревнованиях, включенных в Книгу рекордов России

Ежегодный турнир "Кубок ЦСКА - Вальс Победы" прошел в Москве с 9 по 12 мая, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Майские соревнования посвящены празднованию Дня Победы. Это один из самых крупных турниров в рамках Всемирной Танцевальной Олимпиады, которая в прошлом году вошла в Книгу рекордов России как мероприятие, собравшее наибольшее число танцоров со всего мира.

Подробнее о результатах выступлений наших спортсменов в Москве и на турнире "Скоро лето", который состоялся в Санкт-Петербурге, – на сайте "Панорама культуры Петрозаводска".