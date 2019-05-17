17:40, 17 Мая 2019
Танцоры из Петрозаводска успешно выступили на соревнованиях, включенных в Книгу рекордов России
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Ежегодный турнир "Кубок ЦСКА - Вальс Победы" прошел в Москве с 9 по 12 мая, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Майские соревнования посвящены празднованию Дня Победы. Это один из самых крупных турниров в рамках Всемирной Танцевальной Олимпиады, которая в прошлом году вошла в Книгу рекордов России как мероприятие, собравшее наибольшее число танцоров со всего мира.
Подробнее о результатах выступлений наших спортсменов в Москве и на турнире "Скоро лето", который состоялся в Санкт-Петербурге, – на сайте "Панорама культуры Петрозаводска".
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