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Танцоры из Петрозаводска завоевали медали в Москве

Новости. Спорт
17:20, 29 Сентября 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

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Спортсмены клуба «Ритм» успешно открыли новый танцевальный сезон, сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

На всероссийском турнире в Москве петрозаводчане завоевали «золото», «серебро» и «бронзу», сообщают в мэрии карельской столицы.

26 сентября в столице завершились Всероссийские соревнования «Кубок империи — 2021». За победу в турнире боролись 734 танцевальные пары из 53 регионов страны, в их числе — спортсмены клуба «Ритм». Петрозаводчане успешно открыли новый сезон.

Алексей Майоров и Вера Маркова завоевали «золото» в европейской программе и «бронзу» в своей возрастной категории в латиноамериканской программе.

Даниил Никитин и Милана Хайгонен заняли второе место в открытом классе (европейская программа).

Глеб Кузин и Надежда Люббе стали бронзовыми призерами в латиноамериканской программе и заняли пятое место в своем классе в европейской программе.

В финал турнира попали Леонид Пахомов и Арина Гулиева (европейская и латиноамериканская программы). Также финалистами стали Дмитрий Нелединский и Александра Каблова (две программы), Всеволод Клименок и Анастасия Редькина (латиноамериканская программа).

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