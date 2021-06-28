Тариф на вывоз мусора для жителей Карелии с 1 июля не изменится

Единый тариф на услугу регоператора «Автоспецтранс» по обращение с ТКО в Карелии останется на уровне 2020 года.

С 1 июля в Карелии начнут действовать новые тарифы на коммунальные услуги, но плановое повышение не коснется услуги регоператора. Согласно постановлению Госкомитета, единый тариф на услугу «Автоспецтранса» по обращение с ТКО в Карелии останется на уровне 2020 года и составит 539,17 руб. за куб. м. Об этом сообщили в пресс-службе регоператора.

Так, жители многоквартирных домов продолжат платить за вывоз мусора 94,09 рубля в месяц с человека, а проживающие в ИЖД - 85 руб. с человека в месяц. Стоимость услуги на одного участника СНТ в месяц останется равной 29,88 руб.

В пресс-службе «Автоспецтранса» напомнили, что в Карелии услуга по вывозу мусора с 1 мая 2018 года перешла из категории жилищных в коммунальные, в связи с этим для льготных категорий граждан предусмотрена господдержка в виде компенсации части расходов на нее. Для расчета льготы потребителям следует обратиться в Центры социальной работы по месту жительства, где можно будет уточнить льготную категорию граждан.

Ранее сообщалось, тарифы на ЖКУ в России с 1 июля поднимутся в среднем на 3,3%.