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Новости. Экономика
09:33, 26 Марта 2019
фото: © Антон Вергун/ТАСС

Тарифы на "коммуналку" выросли в Карелии с начала года

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Подорожание отдельных видов услуг ЖКХ на 0,7%-1,7% произошло в Карелии в начале 2019 года.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за февраль. Средний тариф на горячее водоснабжение вырос до 168 рублей 75 копеек за кубометр, что на 1,6% больше по сравнению с декабрем 2018 года. Холодное водоснабжение подорожало на 0,7% - до 33 рублей 44 копеек за кубометр, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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zanoza
2019-03-26 10:28:41
Так вроде все ресурсоснабжающие организации в прибылях ,по данным того же Карелиястат. Тогда как объяснить этот рост тарифов?
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