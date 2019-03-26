Тарифы на "коммуналку" выросли в Карелии с начала года

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Подорожание отдельных видов услуг ЖКХ на 0,7%-1,7% произошло в Карелии в начале 2019 года.
Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за февраль. Средний тариф на горячее водоснабжение вырос до 168 рублей 75 копеек за кубометр, что на 1,6% больше по сравнению с декабрем 2018 года. Холодное водоснабжение подорожало на 0,7% - до 33 рублей 44 копеек за кубометр, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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