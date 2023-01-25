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Тарифы на коммунальные услуги в Карелии не будут повышаться до 2024 года

Новости. Общество
07:00, 30 Января 2023
фото: Антон Вергун/ТАСС

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Тарифы на электроэнергию в Карелии остаются одними из самых низких в России.

После индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги 1 июля и 1 декабря 2022 следующее повышение произойдет не ранее июня 2024 года. Об этом заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Александр Федоричев сообщил в эфире телеканала «Сампо 360».

«Следующая индексация произойдет не ранее июня 2024 года. Мероприятия, которые были предусмотрены по регулированию тарифов в 2023 году, не проводятся. Тот тариф, который установлен на сегодняшний день, будет действовать в течение полутора лет», - отметил замминистра.

Александр Федоричев, объяснил, почему в прошлом году тарифы на ЖКХ были повышены дважды, а не один раз.


Скриншот видео

«В 2022 годе правительством РФ установлены особенности регулирования тарифов на коммунальные услуги. И действительно индексация осуществлялась дважды: в середине года и с 1 декабря. Связано это в первую очередь с тем, что нам необходимо обеспечить надежность предоставления коммунальных услуг и устойчивую работу коммунальных предприятий. Их финансовая устойчивость в первую очередь влияет на качество предоставляемых услуг и комфортные, спокойные условия проживания граждан в жилых помещениях», - сказал заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии.

Председатель Госкомитета по ценам и тарифам Станислав Хазанович в программе «Сампо 360» напомнил жителям республики о том, что нынешние тарифы были установлены в соответствии с требованием федерального законодательства. По постановлению российского правительства, индекс роста платы граждан по субъекту РФ не должен превышать 9 процентов. И это требование в Карелии соблюдено, заявил Хазанович.


Скриншот видео

«ФАС России ведет постоянный мониторинг по субъектам федерации, по конкретным населенным пунктам. По Республике Карелия допустимые пределы индекса роста платы не нарушены. То, что касается дифференцированных тарифов на электроэнергию по зонам суток, то опять-таки они установлены в строгом соответствии с федеральным законодательством – приказом ФАС России №412/22. Позиция ФАС состоит в том, что дифференциация по зонам суток – это возможность потребителя платить меньше, чем одноставочный тариф по электроэнергии не за счет самого факта выбора дифференцированного тарифа, а за счет большего потребления электрической энергии в ночное время суток. Это позволяет более равномерно распределять потребление электроэнергии в течение суток», - сказал руководитель Госкомитета по ценам и тарифам.

Станислав Хазанович отметил также, что тариф в ночной зоне в Карелии остается одним из самых низких в России. Из 85-ти регионов РФ тариф на электроэнергию для населения ниже, чем в нашей республике, только в Хакасии и Иркутской области. Он составляет 1 руб. 64 коп. за 1 кВт. Соответственно, там, где применяется понижающий коэффициент 0,7, тариф - 1 руб. 15 коп.

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