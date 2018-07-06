Тарифы на ЖКХ могут увеличиться на 3,5% в результате роста НДС

Рост НДС приведет к увеличению тарифов на коммунальные услуги на 3,5%, считает директор института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий ВШЭ Илья Долматов.

Увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% может привести к повышению тарифов на коммунальные услуги для населения на 3,5%. Об этом сообщил журналистам в четверг директор института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий Высшей школы экономики Илья Долматов в Архангельске в кулуарах Всероссийского семинара-совещания по тарифному регулированию.

@Учитывая, что НДС планируется увеличить с 1 января, то, по нашим расчетам, это может дополнительно привести к повышению тарифов на 3,5% на коммунальные услуги. Мы сомневаемся, что государство на это пойдет, имея в виду все последние инициативы по сдерживанию роста тарифов, но каков будет механизм компенсации роста тарифов для населения - это пока остается открытым", - сказал ТАСС Долматов.

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