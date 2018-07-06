Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:07, 06 Июля 2018

Тарифы на ЖКХ могут увеличиться на 3,5% в результате роста НДС

По теме

Город у воды - будущее близко
06.07.18 09:30
Власти Петрозаводска несколько лет не замечали незаконные терминалы
06.07.18 09:12
В Нацбанке Карелии сменится управляющий
06.07.18 08:20
Все новости
Загрузка...

Рост НДС приведет к увеличению тарифов на коммунальные услуги на 3,5%, считает директор института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий ВШЭ Илья Долматов.

Увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% может привести к повышению тарифов на коммунальные услуги для населения на 3,5%. Об этом сообщил журналистам в четверг директор института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий Высшей школы экономики Илья Долматов в Архангельске в кулуарах Всероссийского семинара-совещания по тарифному регулированию.

@Учитывая, что НДС планируется увеличить с 1 января, то, по нашим расчетам, это может дополнительно привести к повышению тарифов на 3,5% на коммунальные услуги. Мы сомневаемся, что государство на это пойдет, имея в виду все последние инициативы по сдерживанию роста тарифов, но каков будет механизм компенсации роста тарифов для населения - это пока остается открытым", - сказал ТАСС Долматов.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

По теме

Город у воды - будущее близко
06.07.18 09:30
Власти Петрозаводска несколько лет не замечали незаконные терминалы
06.07.18 09:12
В Нацбанке Карелии сменится управляющий
06.07.18 08:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.06.2018, 21:30
ФОТО: От Волочковой, показавшей грудь, отвернулась дочь
30.06.2018, 18:22
ВИДЕО: В Петрозаводске идет эвакуация торговых центров
30.06.2018, 17:33
ФОТО: Из торговых центров в Петрозаводске эвакуировали посетителей
05.07.2018, 16:53
ФОТО: Парфенчиков открыл в Петрозаводске первый рыбный магазин карельских товаропроизводителей
30.06.2018, 13:18
ВИДЕО: Что происходит на Дне города в эту минуту
02.07.2018, 14:33
Синоптики рассказали, когда в Карелию вернется тепло

Аналитика

02.07.2018 11:29
Политкухня
Ничего не боится 7
Одной из причин начинающихся непопулярных в России реформ политологи обоснованно называют "растущую политическую самоуверенность президента".
"Мы учили людей бороться за свои права"
02.07.2018 11:27
Офтальмологический центр Карелии расширяется
29.06.2018 13:57
Заплатили и забыли 1
28.06.2018 12:43
"Деревне отрубают голову" 7
27.06.2018 17:17
Вся аналитика

Чтиво

03.07.2018 11:19
Без политики
Александр Ершов. Свой среди других 1
"Я ни разу не пожалел, что принял приглашение работать в Прионежской сетевой компании".
Приходи за здоровьем вовремя
03.07.2018 09:25
Самоотверженно и безбашенно
02.07.2018 12:32
Благодатная свадьба 2
27.06.2018 16:01
архив чтиво

Медиа

Выступление Корнелюка на Дне города в Петрозаводске
01.07.2018 15:35
все фото и видео

Опрос

Довольны ли вы качеством ямочного ремонта в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»