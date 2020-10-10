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ТАСС сообщает: глава Карелии приостановил работу сельскохозяйственной ярмарки после выявленных нарушений

Новости. Общество
08:32, 11 Октября 2020
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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В частности, посетители и продавцы находились без защитных масок/

Глава Карелии Артур Парфенчиков принял решение приостановить работу сельскохозяйственной ярмарки в Петрозаводске после лично выявленных многочисленных нарушений. Об этом он сообщил в субботу на своей странице "ВКонтакте", пишет ТАСС.

"Посетил сельскохозяйственную ярмарку, открывшуюся 9 октября в Петрозаводске у ТРЦ "Лотос-плаза". И, к сожалению, лично убедился в многочисленных нарушениях требований противоэпидемической безопасности, о которых мы не устаем напоминать! Не соблюдена дистанция между отдельными торговыми точками. Покупатели при большой скученности ходят по торговым рядам без защитных масок <…> Сегодня подписал соответствующее распоряжение", - написал Парфенчиков.

В своем сообщении он отметил, что требования Роспотребнадзора не выполняли и продавцы ярмарки, многие из них находились за прилавками без перчаток и масок. "При этом, невзирая на риск заражения, люди еще и дегустируют мясные и колбасные изделия, сыры, другие продукты. Кроме того, на ярмарку приехали представители из других регионов России, Белоруссии, Абхазии, имеется также большое количество непродовольственных товаров, что нашим форматом не предусматривалось", - уточнил глава Карелии.

По его мнению, такое легкомыслие может привести к вспышке заболеваемости коронавирусом, тем более, что среди посетителей ярмарки много людей старшего возраста, которые наиболее подвержены риску заболевания.

Отмечается, что возобновить работу ярмарка сможет лишь после того, как будут устранены нарушения.

По информации оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом, на утро субботы в Карелии выявлено 72 случая заражения. Общее число инфицированных составляет 4 613, 187 человек находятся на лечении в стационаре, из них пятеро - на ИВЛ, умер 41 человек.

Распоряжение о приостановке работы сельхозярамрки было опубликовано в минувшую убботу, 10 октября.

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Комментарии

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Театральный критик
2020-10-11 08:56:16
Надо еще агрекалчнутые сходняки прикрыть. Тот еще рассадник заразы
Гость
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