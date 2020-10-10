Парфенчиков приостановил работу сельхозярмарки в Петрозаводске

Глава Карелии возмутился несоблюдением мер противоэпидемической безопасности на сельскохозяйственной ярмарке в Петрозаводске и приостановил ее работу.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков написал, приостанавливает работу сельхозярмарки, так ни продавцы ни покупатели не соблюдают требований противоэпидемической безопасности.

"Посетил сельскохозяйственную ярмарку, открывшуюся 9 октября в Петрозаводске у ТРЦ "Лотос-Плаза". К сожалению, лично убедился в многочисленных нарушениях требований противоэпидемической безопасности, о которых мы не устаем напоминать! Не соблюдена дистанция между отдельными торговыми точками. Покупатели при большой скученности ходят по торговым рядам без защитных масок. Многие продавцы, особенно из других регионов, также без них и без перчаток. При этом, невзирая на риск заражения, люди еще и дегустируют мясные и колбасные изделия, сыры, другие продукты. Кроме того, на ярмарку приехали представители из других регионов России, Белоруссии, Абхазии,имеется также большое количество непродовольственных товаров, что нашим форматом не предусматривалось.

Такое легкомыслие может привести к вспышке заболеваемости коронавирусом в Карелии. Этого нельзя допустить. К тому же среди посетителей традиционно много людей старшего возраста, пожилых, которые наиболее подвержены риску заболеть коронавирусом. Мы должны бережно относиться к их здоровью. Поэтому оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Карелия принял решение приостановить работу сельскохозяйственной ярмарки", - написал Парфенчиков.

По словам главы республики, возобновить работу ярмарка сможет лишь после того, как будут устранены нарушения и при условии соблюдения противоэпидемических мер.

Напомним, сельхозярмарка открылась в Петрозаводске не на улице Инженерной, где была оборудована торговая площадка, а у ТРЦ "Лотос Плаза". Планировалось, что ярмарка будет работать с 9 по 18 октября.