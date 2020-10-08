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Осенняя ярмарка открылась в Петрозаводске на новой площадке (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Новости. Общество
16:56, 09 Октября 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Продавцы и покупатели оценили новую торговую площадку, куда переехала традиционная петрозаводская осенняя ярмарка.

В Петрозаводске сегодня, 9 октября, открылась Осенняя сельскохозяйственная ярмарка. В этом году она проходит на новой площадке – у торгового центра "Лотос Plaza".

Как отмечает фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов, на ярмарке можно встретить немало продавцов из других регионов. Пандемия не помешала им присоединиться к местным производителям и фермерам, которые торгуют картошкой и капустой, клюквой, рыбой, мысом и квасом.  

Очереди покупатели создают у прилавков с охлаждённой рыбой и с белорусскими колбасами и салом.

Многие продавцы, участвующие в ярмарке, торговали раньше на старой плоащадке на улице Инженерной. По их словам, у торгового центра "Лотос Plaza" место удобней для подъезда и лучше тем, что нет грязи и луж. При этом продавцы боятся, что покупателей тут будет меньше, так как место новое и непривычное.

Напомним, осенняя ярмарка будет работать ежедневно с 9 по 18 октября с 10.00 до 20.00 по адресу пр-т Лесной, 47А, на парковке ТРК "Лотос Plaza".

Фоторепортаж смотрите здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-10-09 17:18:23
Так вот они какие - странные люди :) .
Гость
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