Осенняя ярмарка открылась в Петрозаводске на новой площадке (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Продавцы и покупатели оценили новую торговую площадку, куда переехала традиционная петрозаводская осенняя ярмарка.

В Петрозаводске сегодня, 9 октября, открылась Осенняя сельскохозяйственная ярмарка. В этом году она проходит на новой площадке – у торгового центра "Лотос Plaza".

Как отмечает фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов, на ярмарке можно встретить немало продавцов из других регионов. Пандемия не помешала им присоединиться к местным производителям и фермерам, которые торгуют картошкой и капустой, клюквой, рыбой, мысом и квасом.

Очереди покупатели создают у прилавков с охлаждённой рыбой и с белорусскими колбасами и салом.

Многие продавцы, участвующие в ярмарке, торговали раньше на старой плоащадке на улице Инженерной. По их словам, у торгового центра "Лотос Plaza" место удобней для подъезда и лучше тем, что нет грязи и луж. При этом продавцы боятся, что покупателей тут будет меньше, так как место новое и непривычное.

Напомним, осенняя ярмарка будет работать ежедневно с 9 по 18 октября с 10.00 до 20.00 по адресу пр-т Лесной, 47А, на парковке ТРК "Лотос Plaza".

Фоторепортаж смотрите здесь.