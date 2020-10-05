Осенняя сельскохозяйственная ярмарка в 2020 году переедет с улицы Инженерной на площадку ТРК "Лотос Plaza"

С 9 по 18 октября 2020 года на площадке рядом с торгово-развлекательным комплексом "Лотос Plaza" пройдет традиционная сельскохозяйственная ярмарка "Урожай 2020", ранее проходившая на улице Инженерной.

Выбор новой площадки для проведения ежегодной осенней распродажи был не случайным: ТРК "Лотос Plaza" регулярно приглашает сельскохозяйственные, ремесленные и цветочные ярмарки на свою территорию, позволяющую комфортно разместить большое количество посетителей. Организаторы ярмарки 2020 года особое внимание уделят соблюдению санитарных норм и всех требований главы Республики Карелия и Роспотребнадзора, обеспечивая безопасность участников и гостей мероприятия.

Ярмарка этого года уникальна не только повышенными требованиями к безопасности, но и тем, что акцент сделан на реализацию товаров карельских производителей и фермеров, предлагающих продукцию собственного производства, рыбу, мясо, кондитерские изделия, мед, овощи и фрукты, саженцы и промтовары. Гости Карелии также по доброй традиции примут участие в ярмарке.

Торжественное открытие долгожданной сезонной распродажи "Урожай-2020" пройдет в пятницу 9 октября в 16 часов, гостей праздника концертной программой поздравят творческие коллективы Карелии.

Ярмарка будет работать ежедневно с 9 по 18 октября с 10.00 до 20.00 по адресу пр-т Лесной, 47А, на парковке ТРК "Лотос Plaza".

Ярмарка проводится в соответствии с утвержденным планом мероприятий.

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