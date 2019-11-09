Татьяна Буланова рассказала о новом возлюбленном и возможной свадьбе

Хотя 50-летняя певица не любит говорить о личной жизни, она сделала исключение и рассказала, что счастлива в новых отношениях.

Как пишет издание Дни24, певица задумалась о свадьбе с новым избранником, а также затронула тему рождения детей. Звезда назвала его адекватным и воспитанным человеком, который может сохранять верность супруге. Пока пара переживает конфетно-букетный период, но Буланова готова принять предложение возлюбленного, только он пока не спешит принять окончательное решение.

Рожать ребенка в 50-летнем возрасте артистка не хочет, так что ждет внуков. Сын исполнительницы Александр желает создать семью, а она не хочет мешать ему в выборе спутницы жизни. Долгое время звезда была замужем за Владиславом Радимовым, но рассталась с супругом после его измены с близкой подругой.