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Новости. Общество
21:42, 09 Ноября 2019
фото: Артем КИЛЬКИН/Комсомольская правда

Татьяна Буланова рассказала о новом возлюбленном и возможной свадьбе

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Хотя 50-летняя певица не любит говорить о личной жизни, она сделала исключение и рассказала, что счастлива в новых отношениях.

Как пишет издание Дни24, певица задумалась о свадьбе с новым избранником, а также затронула тему рождения детей. Звезда назвала его адекватным и воспитанным человеком, который может сохранять верность супруге. Пока пара переживает конфетно-букетный период, но Буланова готова принять предложение возлюбленного, только он пока не спешит принять окончательное решение.

Рожать ребенка в 50-летнем возрасте артистка не хочет, так что ждет внуков. Сын исполнительницы Александр желает создать семью, а она не хочет мешать ему в выборе спутницы жизни. Долгое время звезда была замужем за Владиславом Радимовым, но рассталась с супругом после его измены с близкой подругой.

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