Татьяна Голикова: «Локдаун объявлять не будем!»

Власти России не намерены вводить в стране локдаун из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила РИА «Новости», что правительство страны не собирается объявлять локдаун из-за очередного роста коронавирусной инфекции. В последние дни в России наблюдается заметное ухудшение эпидемической обстановки, а 1 октября в стране был обновлен рекорд суточной смертности от ковида – 887 человек.

«Локдаун объявлять не будем!», – цитирует Голикову РИА «Новости». Между тем, количество новых случаев коронавирусной инфекции превысило в России 24,5 тысячи.