ТД "Русская икра" предложит москвичам натуральную черную икру без пастеризации

Москвичи ценят качество пищевых продуктов, в магазинах с особым интересом рассматриваются предложения от отечественных производителей.

Особенно это касается продажи рыбы – в России традиционно этот продукт, во-первых, добывается в большом количестве, во-вторых, пользуется спросом. Известны тысячи рецептов приготовления рыбных блюд, хозяйки стараются порадовать своих родных вкусными и полезными деликатесами.

ТД "Русская икра", основанный в Астрахани в 1992 году, поможет в поставке на домашний стол качественной икры и рыбы, которую вырастили в проточной воде в садках. Преимуществом продукции торгового дома является то, что среда, в которой выращиваются осетры, максимально приближена к природной. Помимо проточной речной воды, рыба получает корм, привычный для дико живущих особей. Собственно икру добывают забивным способом – вначале рыбу забивают, а затем из нее получают икру. После промывки и очищения от примесей икра солится и фасуется в фирменные банки, пастеризации она не подвергается, поэтому в ней сохраняются все полезные для здоровья вещества.

Тушки забитого осетра подвергаются копчению по старому "астраханскому" рецепту. В Москву продукция доставляется на самолете ежемесячно. Так что постоянные покупатели могут рассчитывать на то, что каждый месяц они смогут получать свежую рыбу и икру напрямую от производителя.

Почему стоит купить черную икру в Москве в ТД "Русская икра"?

Можно назвать три причины.

Первая – производитель гарантирует качество продуктов. В производстве задействованы специалисты высокого класса, которые уже на протяжении многих лет выполняют свою работу. Они довели все манипуляции до совершенства, а контроль осуществляется при отправке каждой партии.

Вторая – имеет колоссальное значение то, в каких условиях выращена рыба. "Русская икра" воссоздала естественные условия для роста, кормления и размножения осетра. Единственное отличие – ограничено место для жизни рыбы. Однако это является и положительным моментом: особи защищены от негативных факторов внешней среды, так как находятся в безопасном садке.

Третья причина – продукция полезна, в мясе рыбы и икре содержатся в оптимальном количестве витамины, микроэлементы, белки, жиры и т.д. Способ обработки позволяет сохранить их для потребителя. Так что хозяйка сможет приготовить действительно вкусные и полезные блюда для своей семьи.

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