Театр драмы Карелии "ТМ" просит помочь попавшему в беду режиссеру

Сотрудничавший с "Творческой мастерской" питерский режиссер Александр Маслов (Невинский) находится в тяжелейшем состоянии и нуждается в помощи.

Актер и режиссер из Санкт-Петербурга, поставивший на сцене "ТМ" "Секрет русского камамбера, утраченный навсегда-навсегда", "Свободная пара", "Контракт", "Падшие ангелы", "Другой человек", попал в больницу с тяжелой травмой.

"Несколько дней назад он просто вышел из книжного магазина, просто собирался закурить и, вдруг, упал в обморок. Почему? Неизвестно. Но он умудрился так расшибить голову, что сейчас находится в тяжелейшем состоянии. По всей видимости ударился о каменные ступени", - пишет на своей странице в "ВКонтакте" питерская актриса Анна Герм.

По словам артистки, супруга режиссера Ольга Онищенко сутки не знала, где Александр, и искала его по больницам. Сейчас она пытается спасти мужа.

Как сообщают в паблике театра "Творческая мастерская", сейчас Александр Маслов и его семья нуждаются в помощи.

"Вы же понимаете, без денег, с таким набором диагнозов, вероятность выжить очень мала. По необъяснимым причинам Олю сейчас крайне редко снимают в кино и сериалах. Такое бывает с артистами... Так что ее денежные запасы равны нулю. Ольга с благодарностью примет вашу помощь", - публикуют в паблике "ТМ" обращение Анны Герм.

"Мы будем благодарны всем, кто откликнется и, в меру своих возможностей, окажет посильную поддержку", - обращаются к своим зрителям в "Творческой мастерской".

Если вы готовы помочь, координаты для связи здесь.