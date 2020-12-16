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Театр кукол Карелии перенес празднование своего 85-летия из-за коронавируса

Новости. Культура
18:40, 16 Декабря 2020
фото: © kidsreview.ru
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Праздник по случаю юбилея Театр кукол перенесли с декабря на февраль из-за пандемии коронавируса.

В минувший вторник, 15 декабря, Театру кукол исполнилось 85 лет.

"Обычно к праздничной дате готовятся премьеры и юбилейные программы для детей и взрослых, приходит много зрителей и коллег по цеху, и в зале шумно и весело. Но в этом декабре зрителей в зале должно быть меньше, чем хозяев торжества. А какой же день рождения без гостей? И Театр кукол Карелии решил перенести грандиозное празднование 85-летия на более благоприятное время – на конец февраля", - сообщили в театре.

Как отметили в учреждении, дата начала отчета творческой деятельности театра была выбрана довольно условно: 15 декабря 1935 года был показан спектакль "Рис" по пьесе Регины Ландис в постановке Дмитрия Светильникова. Эта постановка заявила о существовании нового вида театрального искусства в Петрозаводске, и спектакль "Рис" был признан первым профессиональным спектаклем театра кукол.

В 1956 году Театр кукол стал полноправным и единовластным хозяином достроенного и расширенного здания гауптвахты на проспекте Карла Маркса, и у него началась новая творческая жизнь.

Сейчас Театр кукол Карелии известен широко за пределами республики. Его деятельность оценена престижнейшей в театральном мире Премией Федора Волкова. Спектакли театра пять раз номинировались на Высшую национальную театральную премию "Золотая маска" по всем четырем номинациям и дважды становились ее лауреатами.

Ранее сообщалось, Театр кукол Карелии получил премию в 3 млн рублей от российского правительства.

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