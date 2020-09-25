Театр кукол Карелии запретил парковаться на их служебной стоянке

При въезде на территорию Театра кукол установили шлагбаум.

"Для бесперебойной работы всех служб, своевременной подвозки и разгрузки декораций, а также в целях вашей безопасности Театр кукол Карелии установил на своей территории шлагбаум", - сообщается на сайте театра.

Теперь стоянка возле театра разрешена только служебному транспорту и личному транспорту работников театра.

"Гостевая парковка находится на площади Кирова. Собираясь с детьми на спектакли, пожалуйста, планируйте ваше время", - посоветовали в театре.