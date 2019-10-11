Театрам Карелии выделили деньги на новые постановки

Общий объем финансирования театров Карелии составляет около 8,5 млн рублей, сообщили в Минкультуры Карелии.

Премьеры спектаклей на средства, выделенные из республиканского бюджета, представят в Музыкальном театре, Национальном театре и Театре драмы уже в этом театральном сезоне.

Дополнительные средства из республиканского бюджета на новые театральные постановки распорядился выделить глава Карелии Артур Парфенчиков в июле этого года. Такая финансовая поддержка со стороны республики за последние пять лет оказана впервые. Ранее театры ставили спектакли или на собственные средства, или на средства грантов.

При поддержке бюджета республики состоится одна из четырех премьер Музыкального театра Карелии – оперетта Имре Кальмана "Принцесса цирка". Премьера оперетты планируется во второй половине сезона, весной 2020 года. Кроме того, в следующем году зрители увидят в Музыкальном театре балет Л. Герольда "Тщетная предосторожность" в постановке Кирилла Симонова, две одноактных оперы Дж. Пуччини "Джанни Скикки" и "Сестра Анжелика", которые ставит немецкий режиссер Франк Матус.

Сразу двумя премьерами откроет театральный сезон в этом месяце Театр драмы Республики Карелия. Это спектакль по пьесе английского драматурга Шейлы Дилени "Вкус меда" (15 и 16 октября) и постановка "Матрёнин двор" по повести Александра Солженицына (17 и 19 октября). На обе постановки средства поступили из бюджета республики.

Благодаря дополнительному финансированию в афише Национального театра Карелии в этом сезоне появится сразу четыре новые постановки.

18 и 19 октября состоятся премьерные показы спектакля на финском языке по пьесе Сиркку Пелтола "В сапоге у бабки играл фокстрот".

3 ноября зрителей ждет премьера спектакля на карельском языке по пьесе Владимира Гуркина "Любовь и голуби".

Спектакль по пьесе этого же автора – "Кадриль" – петрозаводская публика уже увидела в сентябре на русском, сейчас готовится премьера на карельском языке. До конца этого года театр представит хрестоматийное "Горе от ума" А.Грибоедова и на вепсском языке "Дом окнами в поле" А.Вампилова. Последняя постановка делается на средства из федерального бюджета, в рамках мероприятий поддержки экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Все новые спектакли этого сезона в Театре кукол Карелии ставятся на средства из федерального бюджета.

В сезоне 2019/2020 театр планирует четыре новых спектакля для детей. 24 ноября – притча для всей семьи по мотивам сказки Пушкина "О рыбаке и рыбке". 20 декабря состоится премьера спектакля для зрителей с трех лет "Слон Хортон". В марте следующего года маленьких зрителей ожидает еще одна премьера – "Красная шапочка". И еще один премьерный спектакль состоится весной 2020 года в рамках программы Приграничного сотрудничества проекта "Театральный перекресток" – это беби-спектакль "Кубики".