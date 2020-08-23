Техническое перевооружение предприятий Карелии будет кредитовать МСП Банк

МСП Банк и правительство Карелии заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее выдачу кредитов на инновационного развитие предпринимательства.

Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития республики.

По словам председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова, кредитная организация готова "финансировать инвестиционные проекты субъектов МСП, а также участвовать в реализации на территории республики национальных проектов".

Какие проекты будут кредитовать в первую очередь, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".