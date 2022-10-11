Техника и бутылка пива стали добычей жителя Карелии

В Кондопоге мужчина стал фигурантом сразу двух уголовных дел, сообщили в МВД республики.

В Кондопоге 31-летний местный житель стал фигурантом сразу двух уголовных дел. В начале октября он вынес из магазина стройматериалов ручной фрезер, а на следующий день из сетевого магазина — робот-пылесос и бутылку пива.

Общий ущерб составил более 12 миллионов рублей. Мужчина признался, что продал украденную технику.

В настоящее время идет расследование, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.