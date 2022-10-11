Техника и бутылка пива стали добычей жителя Карелии

В Кондопоге мужчина стал фигурантом сразу двух уголовных дел, сообщили в МВД республики.
В Кондопоге 31-летний местный житель стал фигурантом сразу двух уголовных дел. В начале октября он вынес из магазина стройматериалов ручной фрезер, а на следующий день из сетевого магазина — робот-пылесос и бутылку пива.
Общий ущерб составил более 12 миллионов рублей. Мужчина признался, что продал украденную технику.
В настоящее время идет расследование, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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