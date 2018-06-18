09:57, 18 Июня 2018
Техникум дорожного строительства в Петрозаводске подготовит специалистов для Почты России
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В республиканском Техникуме дорожного строительства открыт набор студентов по направлению "Оператор связи".
Карельский филиал Почты России и Техникум дорожного строительства вводят программу подготовки квалифицированных рабочих по направлению "Оператор связи" на очной форме, сообщает портал органов власти республики.
Получить образование по данной специальности за счет средств регионального бюджета в грядущем учебном году смогут 25 человек.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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