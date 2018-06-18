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Новости. Общество
09:57, 18 Июня 2018

Техникум дорожного строительства в Петрозаводске подготовит специалистов для Почты России

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В республиканском Техникуме дорожного строительства открыт набор студентов по направлению "Оператор связи".

Карельский филиал Почты России и Техникум дорожного строительства вводят программу подготовки квалифицированных рабочих по направлению "Оператор связи" на очной форме, сообщает портал органов власти республики.

Получить образование по данной специальности за счет средств регионального бюджета в грядущем учебном году смогут 25 человек.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-06-18 11:21:07
Кир, протиратели штанов на Пушкинской - вот где не поднятая целина. Этим так называемым учОным самое место на почте. На большее не способны.
Беня
2018-06-18 11:15:40
Да-с, времена меняются. Ответ на вопрос "зачем сейчас нужно высшее образование" продолжает дрейфовать в сторону слова "а не зачем" (в смысле нафиг оно не нужно).
Другими словами: надо идти учиться на оператора почты. Заменят тебя автоматом, ну и на$рать, можно пойти вдохнуть аромат свободы, поработать сортировщиком бытовых отходов на свалке и это будет не так обидно, как бывшему юристу :) ....
Leopol'd
2018-06-18 10:44:09
Специалисты дорожного строительства для Почты России!
Видимо дороги мы уже все построили?
Или наконец признали, что развал в дорожном строительстве очень похож на развал в Почте.
кир
2018-06-18 10:17:46
Совсем плохо стало. Ориентацию меняют. Это ещё семечки. ПетрГУ надо массово сокращать. Вот где целина не распаханная.
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