Технологии изготовления металлоконструкций

Технология производства металлических конструкций - достаточно сложный процесс.

Металлические конструкции используются в промышленности и энергетическом секторе, в строительстве и прочих сферах. Они также являются основой жилых домов и зданий, складских и спортивных комплексов. Технология производства металлических конструкций - достаточно сложный процесс, состоящий из несколько этапов. При этом важно, чтобы все работы идеально выполнялись, ведь от конечного результата зависит надежность, долговечность и безопасность будущих объектов.

«Завод-Мет» завод металлоконструкций производит качественную продукцию, отвечающую всем нормативам. Предприятие работает по Москве и Московской области, изготавливает металлоконструкции по полному циклу. Здесь можно заказать услуги:

проектирования и изготовления;

окрашивания и защитной обработки;

монтажа металлических конструкций.

Фермы являются важными видами металлоконструкций, которые воспринимают нагрузку с последующим распределением на опоры. Фермы – плоские или объемные конструкции, собранные по заранее составленной инженерной документации. На странице https://zavod-met.ru/izgotovlenie-metallokonstrukcij/izgotovlenie-metallokonstrukcij-ferm/ можно найти больше информации об их изготовлении и применении.

Применение и изготовление металлоконструкций

Здесь все зависит от назначения и уровня сложности объектов. Сегодня они используются при строительстве складов, СТО и автомоек, производственных комплексов, зернохранилищ и так далее. За долгое время работы предприятие возвело много разных типов объектов.

Технология создания стальных конструкций состоит из следующих этапов:

Проектирование. Изделие должно изготавливаться с учетом типа нагрузок, сферой и нюансами эксплуатации, спецификой соединения основных элементов. При этом также выполняется определение используемого материала.

Заготовка. Вычисляется вес детали и проверка качественных параметров. Изделию придается требуемая конфигурация при помощи механического воздействия.

Обработка. Технология создания металлоконструкции предполагает применение: гибки и шлифовки, сверления и стыковки, а также прочих вариантов обработки.

Сборка. Речь идет о соединении элементов при помощи сварки или механизированной сборки.

Металлоконструкции покрываются антикоррозийными средствами.