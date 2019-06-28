"ТехРент" назвал самые проблемные для уборки участки дорог Петрозаводска

Старший мастер компании "ТехРент" Александр Мыскин рассказал о летней уборке Петрозаводска.

С 1 июня компания "ТехРент", занимающаяся содержанием улично-дорожной сети Петрозаводска, приступила к летним работам. Вот уже месяц работники с метлами и газонокосилками, трактористы, водители поливомоечных и подметально-моечных машин, пылесосов скребут, метут, моют – делают наш город чистым и красивым.

Как им это удается, рассказал Александр Мыскин, также он назвал и самые проблемные участки дорог бля уборки.

"Основные накопления мусора происходят после дождей, в местах, где уклоны и спуски. Это Варкауса, Меленьтевой, Заводская (нижнее кольцо), Первомайский, Карла Маркса, где Онежская набережная, створ проспекта Ленина, - сказал мастер Мыскин. - Создает трудности для уборки и припаркованный транспорт, который сейчас есть почти во всех семьях.

Администрация, конечно, много занимается установкой знаков, ограничивающих время стоянки, но проблема все равно сохраняется. Используем эвакуаторы, особенно на Древлянке, на Березовой аллее".

По словам рабочих, легче всего убирать новые районы, так как там состояние покрытия лучше, уборка дольше сохраняется. Есть ливневка, бортовые камни, которые не позволяют намывать землю с газонов.

Александр Мыскин открыл секрет, при каких условиях они понимают, что хорошо работают. Ответ можно прочитать здесь.