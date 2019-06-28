Подписаться
Новости. Общество
13:07, 28 Июня 2019
фото: Столица на Онего

"ТехРент" назвал самые проблемные для уборки участки дорог Петрозаводска

Загрузка...

Старший мастер компании "ТехРент" Александр Мыскин рассказал о летней уборке Петрозаводска.

С 1 июня компания "ТехРент", занимающаяся содержанием улично-дорожной сети Петрозаводска, приступила к летним работам. Вот уже месяц работники с метлами и газонокосилками, трактористы, водители поливомоечных и подметально-моечных машин, пылесосов скребут, метут, моют – делают наш город чистым и красивым.

Как им это удается, рассказал Александр Мыскин, также он назвал и самые проблемные участки дорог бля уборки.

"Основные накопления мусора происходят после дождей, в местах, где уклоны и спуски. Это Варкауса, Меленьтевой, Заводская (нижнее кольцо), Первомайский, Карла Маркса, где Онежская набережная, створ проспекта Ленина, - сказал мастер Мыскин. - Создает трудности для уборки и припаркованный транспорт, который сейчас есть почти во всех семьях.

Администрация, конечно, много занимается установкой знаков, ограничивающих время стоянки, но проблема все равно сохраняется. Используем эвакуаторы, особенно на Древлянке, на Березовой аллее".

По словам рабочих, легче всего убирать новые районы, так как там состояние покрытия лучше, уборка дольше сохраняется. Есть ливневка, бортовые камни, которые не позволяют намывать землю с газонов.

Александр Мыскин открыл секрет, при каких условиях они понимают, что хорошо работают. Ответ можно прочитать здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.06.2019, 13:53
"Общественное обсуждение" по-тихому
25.06.2019, 12:10
ФОТО и ВИДЕО: Танки разрушают асфальт в центре Петрозаводска
27.06.2019, 14:25
В Петрозаводске 16-летняя девушка погибла от удара током, включив водонагреватель
25.06.2019, 10:25
ФОТО: Петрозаводчане требуют закрыть кафе, посетители которого "справляют физические и сексуальные нужды" под окнами жилого дома
24.06.2019, 10:45
В Карелии увеличатся ежемесячные выплаты ветеранам труда
21.06.2019, 12:14
ВИДЕО: Трех человек увезли в больницу с места ДТП в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 13:51
Тема недели
Экономить будут на бедных
Власти Карелии готовятся монетизировать социальные льготы и ужесточить условия выплат.
"Если о нас не вспоминают – значит, мы хорошо работаем" 1
Сегодня 12:12
Что ожидает дороги Карелии в ближайшие пять лет? 1
Сегодня 09:38
Ветряки для Кукковки 2
27.06.2019 13:24
"Может, после этого они будут исполнять закон?" 11
26.06.2019 11:48
Вся аналитика

Чтиво

26.06.2019 15:40
Личное мнение
"Предприниматель будет сидеть" 5
Ситуация с олонецким фермером Ираидой Шалак выявила проблемы, накапливающиеся в сфере инвестиционной деятельности в республике.
Пока первое лицо в офисе… 4
21.06.2019 13:23
"Фестиваль Nord Dance – это событие для всего северо-западного региона"
20.06.2019 14:23
"Дружба уже не так актуальна?" 13
13.06.2019 10:56
архив чтиво

Медиа

Репетиция парада с участием военной техники ко Дню города
22.06.2019 13:24
все фото и видео

Опрос

Вам нравится, что танки поедут по Петрозаводску в День города?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»