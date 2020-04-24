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Тела трех рыбаков, пропавших полтора месяца назад, извлекли из Ладоги

Новости. Происшествия
16:33, 25 Апреля 2020
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС
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В Волховском районе Ленинградкой области завершились поиски тел местных жителей, которые ушли на лодке и пропали.

В четверг, 23 апреля, спасатели из вод Ладожского озера в районе деревни Сторожно извлекли тела двух мужчин, а на следующий день ещё одно, сообщает 47news.

Погибшими оказались два 34-х летних и один 35-летний рыбаки из села Паша.

Мужчин искали с 10 марта. Днём ранее они отчалили от причала в деревне Сторожно. В ночи один из друзей сообщил полиции о происшествии на воде. В поисках рыбаков спасатели дошли до границ с Карелией, но тогда им удалось найти только лодку в десяти километрах от берега. На поверхность судно всплыло бензобаком вверх.

Напомним, 1 апреля на озере Верхнее Куйто в Калевальском районе.

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