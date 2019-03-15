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Новости. Экономика
16:19, 15 Марта 2019

Tele2 нарастила интернет-продажи в Петербурге и Карелии

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Tele2 увеличила сегмент электронной коммерции в 2018 году. Оператор отмечает всё большую популярность этого канала продаж среди абонентов: интернет-трафик на сайте Tele2 более чем удвоился год к году, а выручка выросла на 17%, в том числе в Карелии.

Tele2 продолжает активно развивать канал онлайн-продаж. Количество заказов в интернет-магазине оператора выросло на 12% год к году. В прошлом году выручка от клиентов, подключившихся к сети Tele2, увеличилась более чем на 17%. Положительную динамику демонстрирует и доля переходов по MNP от общего числа онлайн-подключений: она достигла 16% по итогам 2018 года.

Значительный рост показал интернет-магазин в Санкт-Петербурге, где выручка увеличилась на 101% в сравнении с 2017 годом. Также на Северо-Западе высокие результаты продемонстрировал Петрозаводск, где выручка выросла на 41%.

В Московском регионе прирост выручки в интернет-магазине год к году составил 20%, а доля переходов по MNP – 22%. В целом Tele2 удерживает лидерство по MNP в отрасли с результатом 10 к 1 (отношение абонентов, которые перешли в Tele2 со своим номером, к числу покинувших сеть).

При заказе SIM-карты большинство абонентов выбирает тарифные планы "Мой онлайн" и "Мой разговор". Им отдают предпочтение более 50% клиентов интернет-магазина Tele2. Красивые номера по-прежнему востребованы среди абонентов: доля их продаж составила 19% по итогам 2018 года.

Клиенты интернет-магазина Tele2 в Петербурге и Ленобласти могут получить свой заказ в любом из 169 салонов или с помощью курьерской доставки. В 2018 году услугой самовывоза воспользовался 97% клиентов интернет-магазина, остальные 3% оформили доставку.

По итогам 2018 года Tele2 зафиксировала значительный рост популярности смартфона как основного устройства для онлайн-шопинга. За год доля клиентов, которые заходят в интернет-магазин Tele2 с мобильного устройства, выросла на 14 п. п. до 67%. При этом доля покупок с компьютера закономерно сократилась на 12 п. п. до 28%. Третье место среди типов устройств занимают планшеты – на них приходится 4% трафика в интернет-магазине Tele2.

Самыми активными клиентами интернет-магазина стали люди от 25 до 34 лет – их доля составила 41% посетителей сайта Tele2. Следом идут возрастные группы 35-44 года и 18-24 года (23% и 14% трафика соответственно). Доли мужчин и женщин в числе посетителей онлайн-магазина Tele2 практически равны: 51% и 49% соответственно.

Михаил Голубев, директор по электронной коммерции Tele2:

"Tele2 успешно реализует стратегию "Другие правила", и направление электронной коммерции не стало исключением: в течение всего прошлого года мы наблюдали рост популярности интернет-магазина. Об этом свидетельствует положительная динамика наших операционных и финансовых показателей: количества заказов, выручки и переходов по MNP. Такие результаты подтверждают востребованность услуг электронной коммерции Tele2. Однако в 2018 году мы фокусировались на комфортном сервисе для клиента не только в момент оформления заказа на сайте, но и на этапе доставки. В дальнейшем мы продолжим совершенствовать и повышать качество обслуживания, чтобы подключаться к Tele2 онлайн было максимально просто и удобно".

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