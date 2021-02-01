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Tele2 обеспечила 4G-интернетом Кондопожский ЦБК

Новости. Общество
15:20, 02 Февраля 2021
фото: © Tele2
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Tele2 расширила зону охвата высокоскоростного мобильного интернета в Кондопоге.

На территории Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината — одного из ведущих производителей газетной бумаги в Европе, усилен сигнал мобильной связи.

Теперь на территории комбината доступны услуги оператора во всех современных стандартах связи — 2G/3G/4G. Ширина канала в сети 4G позволяет обеспечить высокие скорости мобильного интернета на устройствах клиентов. На комбинате трудятся более 2 тыс. сотрудников. Они обеспечивают бесперебойную работу предприятия, выпускающего газетную и потребительскую бумагу А4. В прошлом году предприятие стало первым в отрасли, получившим комплексное экологическое разрешение подтверждающее, что компания использует самые современные технологии.

Кроме того, в конце прошлого года технические специалисты Tele2 расширили сеть 4G-интернета в Олонце в районе Ладожской улицы и в Петрозаводске в районе Карельского проспекта. Специалисты оператора обеспечили indoor-покрытие внутри крупного петрозаводского отеля "Космос" и торгово-развлекательного центра "Плаза".

В 2020 году оператор построил новые базовые станции в Петрозаводске, Кондопоге и на Валааме, а также модернизировал сеть в 52 населенных пунктах. Специалисты компании добавили оборудование для работы в стандарте LTE на всех базовых станциях в Карелии, сделав доступным высокоскоростной 4G-интернет везде, где есть Tele2.

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