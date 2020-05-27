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Tele2 приглашает на домашний концерт Ёлки (18+)

Новости. Общество
14:23, 28 Мая 2020
фото: © Tele2
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Онлайн-концерт популярной исполнительницы состоится 30 мая.

Квартирник популярной исполнительницы состоится 30 мая в "Доме по другим правилам" – digital-пространстве оператора, где можно общаться, вместе смотреть лекции, фильмы, ходить на виртуальные выставки в период самоизоляции. Онлайн-дом оператора принимает гостей с 24 апреля – за это время его посетили больше 500 тысяч человек из разных регионов России. Чаще других заходили в дом Tele2 жители Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

30 мая в "Доме по другим правилам" от Tele2 впервые состоится трансляция онлайн-квартирника – домашнего музыкального концерта. Гостем вечера станет популярная певица Ёлка. Гости услышат как уже известные хиты, так и новую композицию певицы "Мне легко". Между песнями Ёлка в режиме реального времени пообщается со зрителями на разные темы – расскажет про свой опыт самоизоляции и поделится музыкальными планами. Сюрпризом для жителей соседних домов станет исполнение любимых песен певицы на балконе. Также в трансляции примут участие автор песен Ана Бастон, креатор Петр Иванов, певец, полуфиналист проекта "Песни на ТНТ" Хабиб и другие. Трансляция начнется в 19:00 по московскому времени. Посетить концерт Ёлки гости смогут бесплатно и без дополнительных условий.


© instagram.com/elkasinger

С запуска в конце апреля онлайн-дом Tele2 посетили более полумиллиона человек. За месяц хозяева и гости "обжились" в digital-пространстве Tele2 – уютном доме со своей атмосферой, наполненном событиями, которые помогли многим людям пережить вынужденную изоляцию. С момента открытия онлайн-дома в нем прошло 44 прямых трансляции: их участники готовили фирменные блюда вместе с шеф-поварами популярных ресторанов Москвы, занимались спортом с инструкторами фитнес-клуба "Планета Black", учились декорировать интерьер, рисовать автопортрет с нуля, делать простые и красивые прически в домашних условиях. Самыми активными посетителями онлайн-пространства стали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Казани, Челябинска, Иркутска, Краснодара и Ростова-на-Дону. Записи всех трансляций доступны в разных комнатах дома Tele2, расписание предстоящих эфиров можно найти в соответствующем разделе.

С началом карантина многие развлекательные и образовательные платформы предоставили пользователям бесплатный доступ к контенту. В его обилии легко потеряться, ссылки на него разрозненны и зачастую требуют выполнения дополнительных условий. Tele2 снова изменила правила, собрав на одной онлайн-платформе качественный и разнообразный контент. Это помогло людям найти развлечение по интересам, переключиться и почувствовать себя частью сообщества даже в период разобщения. Более того, на платформе Tele2 не нужно регистрироваться, оформлять подписку или соблюдать дополнительные условия. Зайти в онлайн-дом может любой посетитель, независимо от того, абонентом какого оператора он является.

"Дом по другим правилам" продолжит принимать гостей и после окончания карантина. Tele2 будет наполнять дом интересными и разнообразными событиями, чтобы каждый человек смог найти то, что ему по душе.

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