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Tele2 назвали самым быстрорастущим оператором в мире

Новости. Экономика
11:52, 24 Января 2020
фото: © Теле2
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Феноменальный рост Tele2 сопровождается началом оживления телеком-рынка России.

Заключение сделано на основе банка данных Analysys Mason – международной компании, которая специализируется на консалтинговых услугах в телекоммуникациях и медиа. В 2015-2018 гг. Tele2 демонстрировала среднегодовые темпы роста сервисной выручки в номинальном выражении относительно рынка в 12%, что ставит компанию на первое место по динамике среди мировых операторов.


© Теле2

С 2015 года Tele2 демонстрировала двузначные темпы роста в номинальном выражении, существенно обгоняя динамику рынка. При этом доля оператора на рынке увеличилась в 2015-2018 годах с 11% до 15%. Компания заняла первое место по среднегодовым темпам роста выручки с результатом 12%, опередив на 1 п. п. тайского оператора TrueMove и на 2 п. п. – польского Play. Отрыв от американской компании T-Mobile составил 4 п. п. Вместе с тем Tele2 опередила на 7 п. п. обладателей пятого места – China Telecom и Telenor Bangladesh (5%).

Исследование проводилось на основе банка данных Analysys Mason (DataHub). Эксперты Tele2 оценивали органический рост в номинальном выражении зрелых операторов: рассматривались компании с выручкой более 1 млрд долларов с долей рынка в 2015 году от 10%. Таким образом, в выборку не попали мелкие операторы и стартапы.

Светлана Скворцова, директор по стратегическому планированию Tele2:

"Еще несколько лет назад аналитики едва рискнули бы прогнозировать, что Tele2, новый федеральный оператор, покажет лучший не только в России, но и во всем мире среднесрочный прирост выручки. Новая стратегия нацелила все ресурсы компании на создание и развитие ценности для клиента, а скоординированное и быстрое внедрение, высокая вовлеченность профессионалов Tele2 позволили добиться впечатляющих результатов. Tele2 стала примером успешной трансформации из дискаунтера в трендсеттера, меняющего устоявшиеся рыночные правила и практики. Интересно, что феноменальный рост Tele2 сопровождается началом оживления телеком-рынка России в целом".

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Комментарии

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Горожанин
2020-01-24 12:39:28
10% рост - это когда с начала года плата по тарифу с 220 до 240 руб. выросла? А в 2 км от Деревянки Теле-2 уже и не слышно... самый хилый оператор
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