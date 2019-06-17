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Новости. Общество
16:20, 17 Июня 2019
фото: Tele 2

Tele2 запускает социальный тариф в Карелии

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Tele2 представляет новый тарифный план "Социальный". Он предназначен для клиентов, нуждающихся в социальной поддержке.

Тариф отличает выгодная цена, оптимальный пакет услуг и возможность оставаться на связи даже при отрицательном балансе благодаря "SOS-пакету".

Новый тарифный план "Социальный" ориентирован на льготные категории граждан: пенсионеров и людей с инвалидностью. Также тариф доступен для подключения военнослужащим.

Пользователю нового тарифа доступно 3 Гб мобильного интернета и 100 SMS. В пакет также входит 100 минут на звонки внутри сети по России и на номера других операторов в регионе. При этом вызовы на номера Tele2 домашнего региона безлимитны и не расходуют пакет минут. В Карелии абонентская плата составит 100 рублей в месяц.

Абонентам тарифного плана "Социальный" доступны дополнительные опции. Они предоставляют бесплатный безлимитный доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники" мессенджерам WhatsApp, Viber и "ТамТам". Абоненты могут без ограничений пользоваться услугами навигации "Яндекс.Навигатор", "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Транспорт".

При нулевом и отрицательном балансе на тарифе автоматически и бесплатно активируется услуга "SOS-пакет", которая обеспечивает доступ к WhatsApp и сервисам навигации. "SOS-пакет" действует как в домашнем регионе, так и в поездках по России.

Пользователям тарифного плана доступны выгодные условия в поездках по стране: все входящие звонки и исходящие вызовы на номера Tele2 региона пребывания бесплатны. При этом интернет-трафик в поездках по России расходуется из пакета. Подключиться к новому тарифному плану можно в салоне связи оператора.

Подробная информация о параметрах тарифа доступна в салонах Tele2 и на сайте.

"Tele2 не только предоставляет качественные телеком-услуги, но и стремится обеспечить мобильной связью максимальное число жителей России. Мы постоянно анализируем потребности абонентов и расширяем линейку продуктовых предложений, формируя выгодные и простые условия для каждого сегмента пользователей наших услуг. Новый тариф "Социальный" учитывает запросы льготных категорий клиентов и сохраняет большинство наших флагманских опций. При этом позиция Tele2 остается неизменной: мы по-прежнему гарантируем абонентам оптимальное соотношение цены и качества. А как социально ответственный оператор мы намерены внести вклад в сокращение цифрового неравенства и повышение доступности услуг связи для населения", - говорит директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

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