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Tele2 запустила продажу смартфонов по программе trade-in

Новости. Общество
14:05, 09 Сентября 2020
фото: © Tele2
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Tele2 запустила новую услугу в своей розничной сети.

Теперь клиенты могут сдать старый смартфон в зачет покупки нового. При этом стоимость доплаты за новое устройство можно оформить в кредит или рассрочку.

Tele2 продолжает предлагать клиентам выгодные и удобные продукты и сервисы. Так, оператор запустил в салонах связи и модулях продажу смартфонов по программе trade-in. Это сервис, который позволяет обменять свой старый смартфон с доплатой на новый. За счет выкупной стоимости старого смартфона клиент может оплатить до 70% от цены на новое устройство. При этом доплату за новый телефон можно оформить в кредит или рассрочку.

Вместе с тем абоненты могут получить скидку от 20% до 50% в рамках акции "Комбо в салонах связи Tele2". Для того, чтобы получить скидку 50% необходимо приобрести в одном чеке два 4G-смартфона, дополнительный продукт для защиты более дорого смартфона и SIM-карту с тарифом "Мой онлайн+" или "Везде онлайн" (с предоплатой на 3 месяца) в одном из салонов связи Tele2, участвующих в акции. На смартфон меньшей стоимости будет действовать скидка 50%. Подробнее о правилах акции "Комбо в салонах связи Tele2" и участвующих моделях смартфонов можно узнать на сайте.

Чтобы получить скидку 20% на смартфон необходимо приобрести в одном чеке 4G-смартфон, программу страхования "Комплексная защита" и SIM-карту с тарифом "Мой онлайн+" или "Везде онлайн" (с предоплатой на 3 месяца) в одном из салонов связи Tele2, участвующих в акции.

Оператор напоминает, что в розничной сети Tele2 строго выполняются все рекомендации специалистов по профилактике коронавируса: продавцам выдают одноразовые медицинские маски и антисептики для рук, в салонах связи нанесены разграничительные линии, которые обеспечивают необходимую социальную дистанцию.

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