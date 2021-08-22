Телефон ЕДДС в Петрозаводске будет работать с перебоями

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска предупреждает о затруднениях с приемом информации в связи с предстоящим переездом с 23 по 29 августа.

В связи с предстоящим переездом в другое здание телефоны ЕДДС в Петрозаводске могут работать с перебоями.

«В период с 23 по 29 августа Единая дежурно диспетчерская служба переезжает в новое помещение по адресу: улица Куйбышева, 14. В период переезда будет происходить поэтапное отключение части аппаратуры и оборудования для его транспортировки. Число линий по приёму сообщений временно может сокращаться до 1-2, возможны затруднения с обработкой и передачей информации», — сообщили в службе.

В ЕДДС предупреждают о том, что на прием сообщений будет работать только одна линия, и просят жителей карельской столицы «проявить понимание и терпение». О времени отключения будет сообщено дополнительно.

Также служба напоминает, что при затруднении можно направлять информацию на электронную почту. На время переезда для граждан будет открыть прием сообщение в паблике службы «Вконтакте».