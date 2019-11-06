Телефонным мошенникам больше не нужны данные жертв, им нужны только их голоса

Телефонные мошенники могут воспользоваться ответами по телефону, поэтому не стоит отвечать на звонки незнакомцев словом "да".

Об этом заявил директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity Softline Company Александр Дворянский в интервью газете "Аргументы и Факты".

"Злоумышленники могут перепродать собранную таким образом базу цифровых слепков голоса "жертв", — объяснил Дворянский.

По его словам, мошенники также могут попытаться добиться, чтобы человек в телефонном разговоре определенных фраз.

Какие еще слова нельзя произносить в разговоре с мошенниками, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".