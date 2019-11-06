Телефонным мошенникам больше не нужны данные жертв, им нужны только их голоса

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Телефонные мошенники могут воспользоваться ответами по телефону, поэтому не стоит отвечать на звонки незнакомцев словом "да".
Об этом заявил директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity Softline Company Александр Дворянский в интервью газете "Аргументы и Факты".
"Злоумышленники могут перепродать собранную таким образом базу цифровых слепков голоса "жертв", — объяснил Дворянский.
По его словам, мошенники также могут попытаться добиться, чтобы человек в телефонном разговоре определенных фраз.
Какие еще слова нельзя произносить в разговоре с мошенниками, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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