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Новости. Общество
09:07, 06 Ноября 2019
фото: pixabay

Телефонным мошенникам больше не нужны данные жертв, им нужны только их голоса

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Телефонные мошенники могут воспользоваться ответами по телефону, поэтому не стоит отвечать на звонки незнакомцев словом "да".

Об этом заявил директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity Softline Company Александр Дворянский в интервью газете "Аргументы и Факты".

"Злоумышленники могут перепродать собранную таким образом базу цифровых слепков голоса "жертв", — объяснил Дворянский.

По его словам, мошенники также могут попытаться добиться, чтобы человек в телефонном разговоре определенных фраз.

Какие еще слова нельзя произносить в разговоре с мошенниками, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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