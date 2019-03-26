Телевикторина напомнила финнам об оккупации Карелии

Участнице развлекательной программы на финском ТВ задали вопрос о названии захваченного Петрозаводска.

Устроители популярной викторины "Кто хочет стать миллионером?" на финском коммерческом телеканале Nelonen поинтересовались в минувшую субботу, 23 марта, у одной из участниц шоу, как назывался Петрозаводск в период оккупации Советской Карелии Финляндией в 1941-1944 годах. Игроку были предложены на выбор четыре варианта ответа: Костомукша, Ругозеро (Рукаярви), Печенга (Петсамо) и Яанислинна. Девушка выбрала последний, правильный вариант.

Столица Карело-Финской АССР – город Петрозаводск – была захвачена финскими войсками в начале октября 1941 года. В период оккупации финны переименовали город в Яанислинна – Онежскую крепость. Финские части покинули Петрозаводск в конце июня 1944 года, когда советские войска начали широкую наступательную операцию на юге Карелии и Карельском перешейке.