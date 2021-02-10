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Телевизионщики из Парижа прибыли на остров Кижи в Карелии

Новости. Культура
12:22, 11 Февраля 2021
фото: Музей "Кижи" / ВК
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Французская съемочная группа готовит материал о деревянном зодчестве.

Съемочная группа из Парижа делает репортаж о деревянном зодчестве для программы "Восемь часов вечера" на первом канале французского телевидения TF-1. Об этом сообщает паблик Музей "Кижи".

"Журналист Марк Де Шевени впервые в России, а оператор Бишанте Акала уже приезжал – на Чемпионат мира по футболу. Оба давно мечтали побывать на Севере – в Кижах. Говорят, что для французов Россия ассоциируется с суровым климатом и куполами. Они бы хотели показать своим зрителям самые красивые из них – фактурные купола деревянных храмов. Для французов это так же поразительно, как для русских Мон-Сен-Мишель во Франции", - сообщают в музее.

Гости пообщались с реставраторами в Плотницком центре музея и побывали на чаепитии в историческом крестьянском доме.

Как сообщают в музее, французам особенно понравились ржаные круассаны с пшеном и картошкой. Так гости назвали калитки.

Ранее сообщалось, что спортсмен из Петрозаводска собирается пробежать ультрамарафон до Кижей по льду Онежского озера и собирает команду.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-02-11 12:52:34
Ну, что, мой друг, свистишь,
Мешает жить Париж?
Ты посмотри, вокруг тебя тайга
Подбрось-ка дров в огонь,
Послушай, дорогой,
Он там, а ты у чёрта на рогах.©

Для Васи и других заинтересованных лиц. :)
Гость
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