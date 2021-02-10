Телевизионщики из Парижа прибыли на остров Кижи в Карелии

Французская съемочная группа готовит материал о деревянном зодчестве.

Съемочная группа из Парижа делает репортаж о деревянном зодчестве для программы "Восемь часов вечера" на первом канале французского телевидения TF-1. Об этом сообщает паблик Музей "Кижи".

"Журналист Марк Де Шевени впервые в России, а оператор Бишанте Акала уже приезжал – на Чемпионат мира по футболу. Оба давно мечтали побывать на Севере – в Кижах. Говорят, что для французов Россия ассоциируется с суровым климатом и куполами. Они бы хотели показать своим зрителям самые красивые из них – фактурные купола деревянных храмов. Для французов это так же поразительно, как для русских Мон-Сен-Мишель во Франции", - сообщают в музее.

Гости пообщались с реставраторами в Плотницком центре музея и побывали на чаепитии в историческом крестьянском доме.

Как сообщают в музее, французам особенно понравились ржаные круассаны с пшеном и картошкой. Так гости назвали калитки.

Ранее сообщалось, что спортсмен из Петрозаводска собирается пробежать ультрамарафон до Кижей по льду Онежского озера и собирает команду.