Тело жителя Карелии найдено в подвале дома в Санкт-Петербурге

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В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в подвале жилого дома обнаружен мертвый житель Карелии.
Как сообщает "Конкретно.ру", труп 53-летнего жителя поселка Сосновец Беломорского района Карелии был обнаружен 17 января днем в подвале дома 44 по Галерной улице.
Погибший сидел на корточках с веревкой на шее.
Мужчина проживал в двухкомнатной квартире на втором этаже указанного дома. Записок на месте происшествия и в жилище не найдено.
В Петербурге житель Беломорского района снимал квартиру.
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