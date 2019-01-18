Тело жителя Карелии найдено в подвале дома в Санкт-Петербурге

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в подвале жилого дома обнаружен мертвый житель Карелии.

Как сообщает "Конкретно.ру", труп 53-летнего жителя поселка Сосновец Беломорского района Карелии был обнаружен 17 января днем в подвале дома 44 по Галерной улице.

Погибший сидел на корточках с веревкой на шее.

Мужчина проживал в двухкомнатной квартире на втором этаже указанного дома. Записок на месте происшествия и в жилище не найдено.

В Петербурге житель Беломорского района снимал квартиру.