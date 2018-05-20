Тело жителя Карелии нашли в Санкт-Петербурге

Труп 33-летнего жителя Сегежского района обнаружили на улице Чекистов.

По информации АН "Оперативное прикрытие", висящий на железной конструкции у дома 19 по улице Чекистов труп мужчины был обнаружен 19 мая около 11.30 случайной прохожей.

Погибшим оказался 33-летний житель Сегежского района Карелии.

Проводится проверка.