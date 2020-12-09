890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Детям войны хотят присвоить особый статус
Сегодня 09:51
Число погибших в ДТП в Петрозаводске выросло в три раза 10
Сегодня 07:25
Госдума приняла закон о гарантиях бывшему президенту России 7
09.12.2020 21:05
Два жителя Карелии чуть не пустили под откос поезд, разобрав рельсы 1
Сегодня 12:42
"Единая Россия" в Карелии приняла бюджет обогащения чиновников и обнищания всех остальных" 9
Сегодня 16:52
Бывшего главврача Прионежской больницы Карелии судят за мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями 3
Сегодня 15:42
Ослепленная солнцем старушка на кроссовере въехала в грузовик в Петрозаводске 10
Сегодня 14:01

Темнокожей балерине в Германии предложили "отбелиться" ради балета "Лебединое озеро"

Новости. Общество
19:10, 10 Декабря 2020
фото: instagram.com/chloeanaislopes/marekwojciakcom
Загрузка...

Французская балерина Хлоя Лопес Гомес, которая стала первой темнокожей танцовщицей в немецкой труппе Staatsballet, обвинила руководство в расизме.

Об этом сообщают Известия со ссылкой на The Guardian.

По словам танцовщицы, за два года работы в труппе она множество раз сталкивалась с проявлением расизма. Так, для выступления в балете "Баядерка" балеринам полагалась белая вуаль, однако Гомес ее не получила, потому что руководительница заявила, что девушка "черная", а значит, белая вуаль ей не положена.

Кроме того, один из руководителей предложил ей "отбелиться" ради партии в балете "Лебединое озеро", чтобы не выделяться среди других участниц балета.

В Staatsballet пообещали разобраться в ситуации и провести расследование.

В конце сентября стало известно, что американская компания Mars решила изменить торговую марку пропаренного риса Uncle Ben's на Ben's Original, а на новом логотипе не будет лица афроамериканца.

3 июля социальная сеть Twitter удалила слова "раб", "хозяин", "черный список", "белый список" и ряд других слов из программных кодов из-за возможных ассоциаций с расистской терминологией.

А в Брюсселе и Берлине власти намерены переименовать улицы и станцию метро, названные в честь колонизаторов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2020-12-10 19:21:43
Забавно, что негры не возмущаются тем, что их не приглашают на роль тарзана.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.12.2020, 19:44
Парфенчиков отправил школьников Карелии на каникулы и дистант (СРОЧНО)
08.12.2020, 14:10
Глава Карелии объяснил, почему родителям стоит оставить своих дошкольников дома
07.12.2020, 12:42
Холод придет в Карелию перед Новым годом
06.12.2020, 14:40
Пациенты в ужасе от состояния отделения в Железнодорожной больнице Петрозаводска (ФОТО)
08.12.2020, 08:55
Штрафы и запреты для жильцов домов начнут действовать с 1 января
03.12.2020, 14:19
Создатель школы самбо в Карелии Илья Шегельман умер от коронавируса

Чтиво

Сегодня 16:03
Без политики
17 лет назад открылась первая Клиника на Чайкиной
Сегодня группа клиник "Клиники на Чайкиной" представлена четырьмя специализированными медицинскими центрами: ортопедическая клиника "Костная клиника", клиника женского здоровья "Фрау клиник", детская клиника "Здравляндия" и многопрофильный медицинский центр "Поликлиник", открытие которого ожидается в ближайшее время.
Включите "режим сбережения энергии" 1
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»