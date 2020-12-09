Темнокожей балерине в Германии предложили "отбелиться" ради балета "Лебединое озеро"

Французская балерина Хлоя Лопес Гомес, которая стала первой темнокожей танцовщицей в немецкой труппе Staatsballet, обвинила руководство в расизме.

Об этом сообщают Известия со ссылкой на The Guardian.

По словам танцовщицы, за два года работы в труппе она множество раз сталкивалась с проявлением расизма. Так, для выступления в балете "Баядерка" балеринам полагалась белая вуаль, однако Гомес ее не получила, потому что руководительница заявила, что девушка "черная", а значит, белая вуаль ей не положена.

Кроме того, один из руководителей предложил ей "отбелиться" ради партии в балете "Лебединое озеро", чтобы не выделяться среди других участниц балета.

В Staatsballet пообещали разобраться в ситуации и провести расследование.

В конце сентября стало известно, что американская компания Mars решила изменить торговую марку пропаренного риса Uncle Ben's на Ben's Original, а на новом логотипе не будет лица афроамериканца.

3 июля социальная сеть Twitter удалила слова "раб", "хозяин", "черный список", "белый список" и ряд других слов из программных кодов из-за возможных ассоциаций с расистской терминологией.

А в Брюсселе и Берлине власти намерены переименовать улицы и станцию метро, названные в честь колонизаторов.