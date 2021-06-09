Темпы годовой инфляции в Карелии выросли в 2 раза

Годовая инфляция в Карелии в мае 2021 года составила 6,9% - в 2 раза выше, чем в тот же период прошлого года.

Это следует из данных Карелиястата об индексах потребительских цен.

Больше всего выросли цены на непродовольственные товары — за год они подорожали на 8,5%. Стоимость продуктов питания увеличилась за год на 4,3%, услуги подорожали на 1,5%. Еще больше выросли цены на минимальный набор продуктов питания и фиксированный набор товаров и услуг — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».