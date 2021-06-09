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Темпы годовой инфляции в Карелии выросли в 2 раза

Новости. Общество
09:32, 10 Июня 2021
фото: © Fotolia / Valerie Potapova

Годовая инфляция в Карелии в мае 2021 года составила 6,9% - в 2 раза выше, чем в тот же период прошлого года.

Это следует из данных Карелиястата об индексах потребительских цен.

Больше всего выросли цены на непродовольственные товары — за год они подорожали на 8,5%.

Стоимость продуктов питания увеличилась за год на 4,3%, услуги подорожали на 1,5%.

Еще больше выросли цены на минимальный набор продуктов питания и фиксированный набор товаров и услуг — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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Изя
2021-06-10 10:09:49
Приплываем ....галера тонет . сливаем воду и раба :)
User
2021-06-10 09:50:22
Стоимость продуктов питания увеличилась за год на 4,3%
Чего?! :) Там инфляцию считают по тем продуктам, которые сами пьют?
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