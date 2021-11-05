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Темпы роста числа заболевших коронавирусом пошли на спад в Карелии

Новости. Общество
09:19, 05 Ноября 2021
фото: © REUTERS / Brendan Mcdermid

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Суточное количество инфицированных и заболевших коронавирусом в Карелии сокращается несколько дней подряд.

Это следует из опративных данных о пандемии, опубликованных главой Минздрава Карелии Михаилом Охлопковым.

Если в среду сообщалось о 321 случае инфицирования, в четверг — 298, то, по данным на сегодняшнее утро, их число снизилось до 264.

В ковидных стационарах получает лечение 941 пациент, в состоянии средней тяжести — 886 человек, в тяжёлом — 68 (все не привиты).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.



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Комментарии

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Гражданин
2021-11-05 10:14:22
Всегда ставил под сомнение данную статистику.
Не знаю как так получается - но через одного заболевшего тесты отрицательные.
При условии, что течение болезни и симптомы одинаковые у пациентов которые лежат в одной палате в стационаре или лечаться на дому.
Многим у кого тесты отрицательные врачи ставят ковидная инфекция "неподтвержденная" - но не всем- а только малой части которая попадает в стационар.
Остальные лечаться на дому от ОРВИ.
Значит статистика не точная.
И в какую категорию относят тех - кто не сделал или опоздал с ревакцинацией и заболел - у меня есть такие знакомые.
топка
2021-11-05 10:22:34
Гражданин, точно так.
Изя
2021-11-05 10:08:17
Ага ))) Типа принятыми мерами .... :)
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