Темпы роста числа заболевших коронавирусом пошли на спад в Карелии

Суточное количество инфицированных и заболевших коронавирусом в Карелии сокращается несколько дней подряд.

Это следует из опративных данных о пандемии, опубликованных главой Минздрава Карелии Михаилом Охлопковым.

Если в среду сообщалось о 321 случае инфицирования, в четверг — 298, то, по данным на сегодняшнее утро, их число снизилось до 264.

В ковидных стационарах получает лечение 941 пациент, в состоянии средней тяжести — 886 человек, в тяжёлом — 68 (все не привиты).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.







