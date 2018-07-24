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Новости. Общество
18:30, 24 Июля 2018

Теперь и на базе 9-го класса только в Петрозаводском техникуме городского хозяйства

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Выпускница Петрозаводского техникума городского хозяйства Алина Вярчиева приняла участие в отборочных соревнованиях для участия в финале VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы (Ворлдскиллз Россия)" по компетенции "Лабораторный химический анализ".

Единственную медаль "За профессионализм" первого регионального чемпионата "Молодые профессионалы (Ворлдскиллз Россия)" получила Диана Дмитриева, студентка Петрозаводского техникума городского хозяйства, обучающаяся по специальности "Водоснабжение и водоотведение". Такие медали вручаются только участникам, выполнившим по результатам работы необходимый уровень международного стандарта качества.

Петрозаводский техникум городского хозяйства – это единственное образовательное учреждение на Северо-Западе России, в котором реализуется основная профессиональная образовательная программа "Водоснабжение и водоотведение".

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ по эксплуатации сооружений и сетей водоснабжения и водоотведения, очистке природных и сточных вод, проектированию сооружений с учетом климата и рельефа местности. Выпускникам присваивается квалификация «техник» и дополнительная квалификация по рабочей профессии "Лаборант химического анализа".

Прием осуществляется на базе основного общего образования (9 классов), обучение – за счет средств бюджета Карелии. Образовательная программа обеспечена высококвалифицированными педагогическими кадрами и достаточной учебно-материальной базой, в том числе современным оборудованием, необходимым для подготовки специалистов по востребованным на рынке труда рабочим профессиям.

В непосредственной близости от учебного корпуса имеется благоустроенное общежитие. Студентам-юношам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.

Телефон приемной комиссии: 8(8142)743945, +79114186882.

Подробнее о приеме на обучение здесь

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