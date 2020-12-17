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Теперь правоохранителям совсем не обязательно ловить чиновников с поличным с мечеными деньгами

Новости. Общество
16:33, 18 Декабря 2020
фото: Столица на Онего
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Бывший чиновник мэрии Петрозаводска получил 9 лет колонии строгого режима за взятки на основании показаний свидетелей.

В Петрозаводске огласили приговор по громкому коррупционному делу. Бывший начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации города Виталий Рохманюк, которого уволили с должности в феврале 2019 года, как только им заинтересовались правоохранительные органы, отправится в колонию строгого режима на 9 лет.

В истории Рохманюка обращает на себя внимание, во-первых, большой срок, который он получил за взятки в размере менее миллиона рублей, во-вторых, то, что обвинение основывалось на свидетельских показаниях. Их дали заплатившие взятку петрозаводчане: благодаря явке с повинной и сотрудничеству со следствием, они, согласно закону, были освобождены от уголовной ответственности. В Карелии в последнее время сложилась судебная практика, когда для вынесения сурового приговора за коррупцию этого оказывается достаточно -  теперь правоохранителям совсем не обязательно ловить чиновников с поличным с мечеными деньгами.

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Комментарии

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Бумеранг
2020-12-18 17:59:36
Это не основной взяточник, он посредник, а до основного не смогли докопатся, поэтому и срок дали такой большой, за отказ сотрудничать, но тогда была бы ОПГ и срок еще больше.
zanoza
2020-12-18 16:47:27
Да заказное это дело, понятно же. И даже заказчика не сложно предугадать, однако.
кир
2020-12-18 17:26:01
zanoza, колись.
театральный критик
2020-12-18 16:43:08
Начали отмазывать ? Сколько заплатили за заказную статейку ? Лучше Оффу заплатите - он добросовестно на пеньке плакатиком потрясет. Тем более, что деньги очень нужны, ибо не работает и пенсии нет.
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