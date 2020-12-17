Бывший чиновник мэрии Петрозаводска получил 9 лет колонии строгого режима за взятки на основании показаний свидетелей.

В Петрозаводске огласили приговор по громкому коррупционному делу. Бывший начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации города Виталий Рохманюк, которого уволили с должности в феврале 2019 года, как только им заинтересовались правоохранительные органы, отправится в колонию строгого режима на 9 лет.

В истории Рохманюка обращает на себя внимание, во-первых, большой срок, который он получил за взятки в размере менее миллиона рублей, во-вторых, то, что обвинение основывалось на свидетельских показаниях. Их дали заплатившие взятку петрозаводчане: благодаря явке с повинной и сотрудничеству со следствием, они, согласно закону, были освобождены от уголовной ответственности. В Карелии в последнее время сложилась судебная практика, когда для вынесения сурового приговора за коррупцию этого оказывается достаточно - теперь правоохранителям совсем не обязательно ловить чиновников с поличным с мечеными деньгами.

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