Теперь россияне смогут регистрировать автомобили в МФЦ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ, который разрешит регистрировать транспортные средства в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг.

услугой можно будет воспользоваться в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов, пишет "Интерфакс".

"Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. С ними заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Приёмом заявлений автовладельцев будут заниматься сотрудники МФЦ. Они же выдадут готовые документы", – говорится в справке к документу, опубликованному на сайте кабинета министров.

Ранее сообщалось, что пилотный проект по регистрации транспортных средств уже проходит в некоторых флагманских офисах МФЦ в Москве.