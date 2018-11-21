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Новости. Общество
11:56, 21 Ноября 2018

"Теперь уже совершенно неважно, кто обнаружил и решил репостнуть пару неосторожных фраз главы Карелии"

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Глава Карелии Артур Парфенчиков с его скандальной перепиской в соцсети попал в топ "Яндекса".

Пара неосторожных фраз, написанных руководителем региона Артуром Парфенчиковым в социальной сети и затем объяснённых "минутным эмоциональным срывом", предельно интересна в контексте протекающих изменений в медиа-производстве и медиа-потреблении, считает политолог Олег Реут.

"Теперь уже совершенно неважно, кто обнаружил и решил репостнуть пару неосторожных фраз, пишет Реут. - Проходит час и на заданную тему высказались с десяток телеграмм-каналов с суммарной аудиторией в пару сотен тысяч читателей. От "Кровавой барыни" (приписываемой Ксении Собчак) и "Постправды" (считающейся частью телеграм-холдинга исполкома "Единой России") до "Пула №3" (непосредственно связанного с заместителем руководителя администрации – пресс-секретарём Президента Российской Федерации).

Ещё полчаса и "новость" заняла своё место в топе "Яндекса". А что из "карельского" там появлялось в недавнее время? Как показывает "Медиалогия", последний по времени топовый сюжет в сервисе индексируемых "Яндексом" новостей из республики был связан с августовским пожаром Успенской церкви в Кондопоге".

Подробнее – читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
goo
2018-11-21 13:19:57
Была еще новость про какую-то ультраправую финскую партию. Нашим властям некогда заниматься напоминаниями Москве о существовании депрессивной территории на границе с Европой, поэтому это делают финские нацики.
Жуков
2018-11-21 13:08:53
А что творилось на самом деле в душе у губернатора, когда он это писал, это потёмки.
Dredd
2018-11-21 12:47:14
Вот если бы женщина попросила не садик, а церковь построить ...
Наблюдатель
2018-11-21 12:13:00
Вообще, это не так. Последняя новость была про серийника, который двух девушек убил. А вообще, позитивных новостей в федеральных топах интернет-медиа из Карелии нет уже давно.
Неравнодушный
2018-11-21 12:12:22
Типичная тактика онижедетей и всевозможных школьников-оболтусов: дождаться эмоционального срыва "оппонента" и выложить отснятое в сеть. Белое тут же становится чёрным...
Ванёк
2018-11-21 12:08:47
мда , беда с ним , вечно куда-нибудь вляпается , то в ...... , то в партию .
Гость
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