"Теперь уже совершенно неважно, кто обнаружил и решил репостнуть пару неосторожных фраз главы Карелии"

Глава Карелии Артур Парфенчиков с его скандальной перепиской в соцсети попал в топ "Яндекса".

Пара неосторожных фраз, написанных руководителем региона Артуром Парфенчиковым в социальной сети и затем объяснённых "минутным эмоциональным срывом", предельно интересна в контексте протекающих изменений в медиа-производстве и медиа-потреблении, считает политолог Олег Реут.

"Теперь уже совершенно неважно, кто обнаружил и решил репостнуть пару неосторожных фраз, пишет Реут. - Проходит час и на заданную тему высказались с десяток телеграмм-каналов с суммарной аудиторией в пару сотен тысяч читателей. От "Кровавой барыни" (приписываемой Ксении Собчак) и "Постправды" (считающейся частью телеграм-холдинга исполкома "Единой России") до "Пула №3" (непосредственно связанного с заместителем руководителя администрации – пресс-секретарём Президента Российской Федерации).

Ещё полчаса и "новость" заняла своё место в топе "Яндекса". А что из "карельского" там появлялось в недавнее время? Как показывает "Медиалогия", последний по времени топовый сюжет в сервисе индексируемых "Яндексом" новостей из республики был связан с августовским пожаром Успенской церкви в Кондопоге".

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