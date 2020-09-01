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Теплая осенняя погода ожидается в четверг в Карелии

Новости. Погода
17:00, 02 Сентября 2020
фото: © Столица на Онего
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О погоде на 3 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг будет переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-восточный ночью слабый, днем – умеренный.

Ночью будет +6, +8 градусов, днем потеплеет до +20.

В Карелии также будет переменная облачность. Без существенных осадков. В ночные часы в воздухе и на почве ожидаются заморозки.

Ветер юго-восточный ночью слабый, днем – умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +4, +9. Может похолодать до -1. Днем потеплеет до +21 градусов.

 

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